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Bağcılar'da narkotik denetimi! Araçlar didik didik arandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 01:31
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Bağcılar’da narkotik denetimi! Araçlar didik didik arandı!

Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yapılan narkotik denetimi yapıldı. Denetime çok sayıda polis ekibi ve narkotik köpeği katıldı. Şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpeği ile incelendi. 159 araç ve 31 motosiklet kontrol edilirken, 275 kişinin de sorgulaması yapıldı.

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