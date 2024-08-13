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Esenyurt’ta otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.08.2024 09:32
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Esenyurt’ta otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta otomobilde beraber yolculuk yaptığı arkadaşını çıkan tartışmada silahla yaralayan şahıs karakola giderek teslim oldu. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Murat Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekinci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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