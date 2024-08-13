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Kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla ağır yaraladılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:30 Güncelleme: 13.08.2024 13:32
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Kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla ağır yaraladılar

Samsun'da kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla darp ederek ağır yaralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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