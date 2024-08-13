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Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:20
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Aydın’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

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