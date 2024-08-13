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Faciaya ramak kala! Aracını park etmek istedi çocukları yaraladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 22:55
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Faciaya ramak kala! Aracını park etmek istedi çocukları yaraladı

Kocaeli'de bir sürücü aracını park etmek için geri geri gitti ancak bir anlık dalgınlığı az kalsın çocukları canından ediyordu. Geri giden sürücü 2 çocuğa çarparak yaraladı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlattı.

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