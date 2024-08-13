13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Gazi Kars günbatımında kızardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 12:12
ABONE OL
Gazi Kars günbatımında kızardı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde birisi olan Gazi Kars'ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör