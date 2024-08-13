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Gaziantep'te kadınlardan resim kurslarına yoğun ilgi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 12:14 Güncelleme: 13.08.2024 12:15
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Gaziantep’te kadınlardan resim kurslarına yoğun ilgi

Gaziantep'te sosyal tesislerde açılan resim kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem yeteneklerini keşfediyor hem de zamanı verimli geçiriyor.

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