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Ampulün patladığı samanlıkta yangın çıktı küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:23
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Ampulün patladığı samanlıkta yangın çıktı küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde samanlıktaki ampulün patlaması sonrası çıkan yangında 150'ye yakın saman balyası yanarken, olayda içeride bulunan küçükbaş hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı.

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