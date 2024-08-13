13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın'da çıkan yangın kontrol altına alındı! 25 dönümlük alan zarar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 13.08.2024 01:50
ABONE OL
Aydın’da çıkan yangın kontrol altına alındı! 25 dönümlük alan zarar gördü

Aydın'ın Germencik ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 25 dönümlük alan zarar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör