Çanakkale'de orman yangını! Kontrol altına alındı
Yeşil vatanı korumak için mücadeleler devam ederken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında yangın başladı.
Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler 16.48'de yangına ilk müdahaleyi yaptı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve 104 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre 2,5 hektar ormanlık, 1 hektar ziraat alanı zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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