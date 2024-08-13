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Bursa’da ruhsatsız silah ve tefeci operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 20:19
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Bursa’da ruhsatsız silah ve tefeci operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

Bursa'da yüksek faizle borç veren tefecilere ve ruhsatsız silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş da ele geçirildi.

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