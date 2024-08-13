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Arkadaşlarıyla gölette yüzerken bir anda kayboldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 13.08.2024 01:35
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Arkadaşlarıyla gölette yüzerken bir anda kayboldu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde arkadaşlarıyla Kesik Barajı göletine giren Osman Kocaman, bir anda gözden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, sabah gün ağarınca başlamak üzere ara verdi.

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