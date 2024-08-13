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Bingöl'de uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:18
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Bingöl’de uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde icra edilen faaliyetlerde 6 bin 283 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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