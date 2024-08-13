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Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlenen 324 kişiye ceza kesildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:20
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Adana’da araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlenen 324 kişiye ceza kesildi

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri tespit edilen 324 sürücüye para cezası uygulandı.

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