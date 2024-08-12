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TOKİ vaadiyle kandırdılar! Vatandaşı 2 milyon 500 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:23 Güncelleme: 13.08.2024 09:56
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TOKİ vaadiyle kandırdılar! Vatandaşı 2 milyon 500 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı...

İzmir'de depremzedeleri TOKİ ihalelerinden ev ve otomobil alımı vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda dolandırıcıların vatandaşlardan 2 milyon 500 bin tl para topladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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