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Gaziantep'te "Haydi Tarladan Sofraya" projesi ile çiftçi ile tüketici buluşturulacak

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 15:31 Güncelleme: 13.08.2024 15:33
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Gaziantep’te Haydi Tarladan Sofraya projesi ile çiftçi ile tüketici buluşturulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı amaçlayan "Haydi Tarladan Sofraya" projesi hayata geçirildi.

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