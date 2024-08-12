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Yön tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:00
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Yön tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön tabelası direğine çarptı. Süratle çarptığı değerlendirilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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