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Samsun'da traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:01
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Samsun’da traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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