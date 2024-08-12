Mersin’de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, iki grup arasında tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü.

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. Olayda, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Metin D., Abdurrahim D. ve Mehmet Emin Ş., hayatını kaybetti, Mesut D., Recep D., Veysi D., Serhat D., Enes B. ve Naci Ş. ise yaralandı.