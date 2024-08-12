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Uşak'ta minibüs kaza yaptı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 22:54
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Uşak’ta minibüs kaza yaptı: 1 ölü

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, döner kavşaktan dün karşıya geçerek hurdaya dönen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

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