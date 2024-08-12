13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da korkutucu kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 23:02
ABONE OL
Diyarbakır’da korkutucu kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesi ve Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör