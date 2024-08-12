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Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a son veda | Başkan Erdoğan cenaze törenine katılacak

Giriş: 12.08.2024 15:18 Güncelleme: 12.08.2024 16:01
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Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a son veda | Başkan Erdoğan cenaze törenine katılacak

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Doğan bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı...

İlter Yeşiltaş: Mehmet Doğan Türk edebiyatına önemli katkılar sunan bir isimdi. Dün Ankara'da hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazına müteakip Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze namazı kılınacak.

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