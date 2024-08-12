TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Tır devrildi bir şerit ulaşıma kapandı
TEM Otoyolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir tır devrildi. Kazada şoför ile yanında bulunan kişi yaralanırken, İstanbul istikametinde sol şerit kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde tırın devrilmesi sonucu şoför ile yanında bulunan kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan A.K'nin kullandığı 34 KMM 773 plakalı tır, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarparak devrilen aracın bir kısmı, karşı istikamette bir şeridi kapattı.
SOL ŞERİT KAPANDI TRAFİK KİLİTLENDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile yanında bulunan T.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde sol ve orta şerit, İstanbul istikametinde ise sol şerit trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Tırın kaldırılması için olay yerine gelen vinçle çalışma yapılıyor.
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