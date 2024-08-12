TEM’de trafiği kilitleyen kaza! Tır devrildi bir şerit ulaşıma kapandı

Bölgeye gelen vinç tırı kaldırmak için çalışma başlattı



SOL ŞERİT KAPANDI TRAFİK KİLİTLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile yanında bulunan T.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde sol ve orta şerit, İstanbul istikametinde ise sol şerit trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Tırın kaldırılması için olay yerine gelen vinçle çalışma yapılıyor.

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