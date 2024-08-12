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Beşiktaş'ta devrilen otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:13
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Beşiktaş’ta devrilen otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Beşiktaş'ta bir otomobil gece park halindeki araçlara ve yol kenarında yürüyen kadına çarptı.

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