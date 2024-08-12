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Mersin'de 'yol verme' kavgasında ölenlerden 2 kişi toprağa verildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:09
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Mersin’de ’yol verme’ kavgasında ölenlerden 2 kişi toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yol verme kavgasında ölen 3 kişiden 2'si toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerden birinin uzman çavuş olduğu, izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

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