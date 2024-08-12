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Şanlıurfa'da tartıştığı adamı öldürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 15:58 Güncelleme: 12.08.2024 16:38
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Şanlıurfa’da tartıştığı adamı öldürdü

Şanlıurfa'da sebebi bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

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