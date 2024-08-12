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İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan yangın

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 16:12
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İstanbul’da tramvay seferlerini aksatan yangın

Fatih'te bulunan bir binada yangın çıkmasının ardından tramvay seferleri aksadı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürülürken, seferlerin normalde döndüğü açıklandı.

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