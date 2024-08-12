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Antalya'da yangın çıktı! Alevler kontrol altına alındı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 15:41
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Antalya’da yangın çıktı! Alevler kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve ağaçların yer aldığı bir alanda yangın çıktı. alevler, itfaiyenin müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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