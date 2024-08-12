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Burdur'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:04
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Burdur’da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Burdur-Fethiye karayolunda sağ şeritte ilerlerken kavşağa girmek için bir anda sola manevra yapan otomobilin sol şeritte ilerleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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