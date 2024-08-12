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Osmaniye'de tarihi çınar ağacı içten içe yandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:19
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Osmaniye’de tarihi çınar ağacı içten içe yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangında jandarma ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

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