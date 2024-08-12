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Balıkesir'de otomobille traktör çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:16 Güncelleme: 12.08.2024 06:17
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Balıkesir’de otomobille traktör çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların ekiplerce çekilmesinin ardından normale döndü.

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