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Bursa'da araç 30 metrelik şarampole uçtu: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 23:32
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Bursa’da araç 30 metrelik şarampole uçtu: 4 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada 30 metre yüksekliğindeki şarampole uçan araçtaki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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