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Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:10
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Kütahya’da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, G.K'yı gözaltına aldı.

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