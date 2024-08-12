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İzmir Karaburun'da çıkan orman yangını söndürüldü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:12
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İzmir Karaburun’da çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Boybağı Koyu'nda çıkan ormanlık alan yangını, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

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