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Bakır kablo yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:08
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Bakır kablo yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bakır kablo yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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