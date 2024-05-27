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Hatay'da depremler nedeniyle açılışı ertelenmişti! Ziyaretçi kabulüne başladı...

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Hatay’da depremler nedeniyle açılışı ertelenmişti! Ziyaretçi kabulüne başladı...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazırlanan su altı müzesi, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle gecikmeli olarak ziyarete açıldı. İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) Haziran 2023'te açılması planlanan ancak depremlerde hasar alması nedeniyle açılışı ertelenen müzedeki çalışmalar tamamlandı.

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