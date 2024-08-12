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Kastamonu'da tekne faciası! Kayıp 3 kişiyi arama çalışması sürüyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:07 Güncelleme: 12.08.2024 06:07
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Kastamonu’da tekne faciası! Kayıp 3 kişiyi arama çalışması sürüyor

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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