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Afyonkarahisar'da 4 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 16:12 Güncelleme: 12.08.2024 16:37
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Afyonkarahisar’da 4 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalarda 2 suç kaydı ve 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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