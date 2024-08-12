3 yavru kediyi acımasızca öldüren Muzaffer Şen tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Manisa'da oturduğu evin bahçesindeki 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren Muzaffer Şen isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde yavru kedileri mutfağına girip çıktığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldüren Muzaffer Şen (69), tutuklandı. Şen'in ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Olay, dün Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Muzaffer Şen, evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere Şen, art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen Şen, kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alanlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri Şen'i gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Şen, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.
DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.
İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise "Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadelede elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davasını açmasını bekliyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...
- Her An Açıklanabilir: YKS TERCİH SONUÇ EKRANI 2024 | YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Yerleşemeyen ne yapacak?
- DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Emekliye 1+1'lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 23.850 TL...
- YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...