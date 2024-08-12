12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu nasıl?

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 15:39 Güncelleme: 12.08.2024 16:00
ABONE OL
Çanakkale’de eğitim uçağı tarlaya iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre Çanakkale'de eğitim uçağı Ezine ilçesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör