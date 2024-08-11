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İzmirliler yarına dikkat! Deniz ulaşımında birçok sefer iptal oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 01:54 Güncelleme: 11.08.2024 01:55
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İzmirliler yarına dikkat! Deniz ulaşımında birçok sefer iptal oldu

İzmir'de yarın beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

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