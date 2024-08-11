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Tuzla'daki şantiyede iki işçi göçük altında kaldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 18:08 Güncelleme: 11.08.2024 18:19
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Tuzla’daki şantiyede iki işçi göçük altında kaldı

Son dakika haberi.... İstanbul Tuzla'da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

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