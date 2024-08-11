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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 17:55 Güncelleme: 11.08.2024 17:57
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Samsun’daki uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

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