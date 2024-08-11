11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da su kavgası ağır sonuçlandı: 1'i ağır 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 18:16
ABONE OL
Bursa’da su kavgası ağır sonuçlandı: 1’i ağır 5 yaralı

Bursa’da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi bıçakla yaralanırken, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör