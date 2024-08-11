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Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti! Mehmet Doğan kimdir?

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:27 Güncelleme: 11.08.2024 13:38
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Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti! Mehmet Doğan kimdir?

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan bir süredir tedavi görüyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya adresinden başsağlığı mesajı paylaştı.

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