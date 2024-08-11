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Hattuşa Antik Kenti'nde 118'inci kazı sezonu başladı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:32
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Hattuşa Antik Kenti’nde 118’inci kazı sezonu başladı

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti'nde 118 yıl önce başlayan arkeolojik kazı, bu yıl da farklı branşlardan bilim insanlarının katılımıyla devam ediyor.

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