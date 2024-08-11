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Emine Erdoğan, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli kadın mühendisi tebrik etti

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 11.08.2024 13:24
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Emine Erdoğan, Gazze’de deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli kadın mühendisi tebrik etti

Emine Erdoğan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'li Ziraat mühendisi İnas El-Gul'u deniz suyunu içme suyuna çevirdiği için tebrik etti.

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