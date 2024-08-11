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Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon'a geldi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 01:41
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Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi. Genç oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı.

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