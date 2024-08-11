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Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Giriş: 11.08.2024 01:44
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Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Bitlis Valiliği, sosyal medyada yer alan 150 köpeğin öldürüldüğü iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bitlis’in Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu belirtildi.

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