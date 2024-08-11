11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:06
ABONE OL
Tokat’ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı

Tokat'ta, okul bahçesinde demir korkuluklara bacağı saplanan bir çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör